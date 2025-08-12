- Дата публікації
Категорія
Проспорт
Забарний уперше прокоментував свій перехід до ПСЖ, давши гучну обіцянку
Український футболіст приєднався до переможця Ліги чемпіонів.
Український захисник Ілля Забарний уперше прокоментував свій перехід з англійського "Борнмута" до французького ПСЖ.
22-річний українець дав гучну обіцянку – віддати на полі все заради успіху парижан.
"Щасливий приєднатися до найкращого клубу світу з найкращим проєктом. Віддам на полі все й з нетерпінням чекаю дебюту та зустрічі з уболівальниками", – цитує Забарного офіційний сайт ПСЖ.
Також підписання Забарного прокоментував президент паризького клубу Нассер Аль-Хелаїфі.
"Ми раді підсилити склад підписанням Іллі Забарного. Ілля – талановитий гравець збірної та великий професіонал, який зробить вагомий внесок у наш довгостроковий проєкт", – заявив Аль-Хелаїфі.
За даними ЗМІ, вартість трансферу Забарного склала 63 мільйони євро плюс 3 мільйони євро бонусами. Від 20 до 25% цієї суми отримає київське "Динамо", де Ілля розпочинав свою кар'єру.
Також була інформація, що зарплата українського захисника за перший сезон у французькому клубі становитиме 4,5 мільйона євро "чистими".
Забарний став першим українським футболістом в історії ПСЖ. Він підписав з парижанами 5-річний контракт і виступатиме за клуб під 6-м номером.
ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. Цього року в фіналі паризький гранд розчавив міланський "Інтер" (5:0), уперше в історії вигравши найпрестижніший клубний євротурнір.
Нагадаємо, Забарний виступав за "Борнмут" від січня 2023 року, коли перейшов до англійського клубу з київського "Динамо" за 22,7 млн євро.
У сезоні-2024/25 Забарний зіграв 39 матчів на клубному рівні та віддав один асист.
Раніше повідомлялося, що Забарний зворушливо попрощався з "Борнмутом" перед трансфером до ПСЖ.