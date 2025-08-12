ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
109
Час на прочитання
2 хв

Забарний уперше прокоментував свій перехід до ПСЖ, давши гучну обіцянку

Український футболіст приєднався до переможця Ліги чемпіонів.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ілля Забарний

Ілля Забарний / © ФК ПСЖ

Український захисник Ілля Забарний уперше прокоментував свій перехід з англійського "Борнмута" до французького ПСЖ.

22-річний українець дав гучну обіцянку – віддати на полі все заради успіху парижан.

"Щасливий приєднатися до найкращого клубу світу з найкращим проєктом. Віддам на полі все й з нетерпінням чекаю дебюту та зустрічі з уболівальниками", – цитує Забарного офіційний сайт ПСЖ.

Також підписання Забарного прокоментував президент паризького клубу Нассер Аль-Хелаїфі.

"Ми раді підсилити склад підписанням Іллі Забарного. Ілля – талановитий гравець збірної та великий професіонал, який зробить вагомий внесок у наш довгостроковий проєкт", – заявив Аль-Хелаїфі.

За даними ЗМІ, вартість трансферу Забарного склала 63 мільйони євро плюс 3 мільйони євро бонусами. Від 20 до 25% цієї суми отримає київське "Динамо", де Ілля розпочинав свою кар'єру.

Також була інформація, що зарплата українського захисника за перший сезон у французькому клубі становитиме 4,5 мільйона євро "чистими".

Забарний став першим українським футболістом в історії ПСЖ. Він підписав з парижанами 5-річний контракт і виступатиме за клуб під 6-м номером.

ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. Цього року в фіналі паризький гранд розчавив міланський "Інтер" (5:0), уперше в історії вигравши найпрестижніший клубний євротурнір.

Нагадаємо, Забарний виступав за "Борнмут" від січня 2023 року, коли перейшов до англійського клубу з київського "Динамо" за 22,7 млн євро.

У сезоні-2024/25 Забарний зіграв 39 матчів на клубному рівні та віддав один асист.

Раніше повідомлялося, що Забарний зворушливо попрощався з "Борнмутом" перед трансфером до ПСЖ.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie