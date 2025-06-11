Забарний увійшов до трійки наймолодших капітанів у історії збірної України з футболу

Ілля Забарний / © УАФ

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Захисник англійського "Борнмута" Ілля Забарний, щодо трансферу якого нещодавно зробив пропозицію французький ПСЖ, увійшов до трійки наймолодших капітанів у історії збірної України з футболу.

Забарний вийшов з капітанською пов'язкою на товариський матч з Новою Зеландією, який відбувся в ніч проти 11 червня у канадському Торонто.

Для Іллі це був 50-й поєдинок за національну команду. У день матчу йому виповнилося 22 роки і 283 дні.

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За всю історію лише два гравці виходили з капітанською пов'язкою збірної України у молодшому віці, ніж Забарний.

Це захисники Сергій Дірявка у квітні 1993 року у товариському матчі проти Ізраїля (22 роки і 9 днів) та Сергій Беженар у травні 1993-го у контрольному поєдинку проти Литви – 22 роки й 282 дні.

"Це велика гордість, думаю це така мрія моя – виводити національну команду. Радий, що вона збулася вже в такому юному віці. Буду працювати наполегливіше, аби допомагати команді", – зізнався Ілля у коментарі УАФ.

"Він – справжній професіонал, який заслуговує грати всі матчі. Перед поєдинком із Новою Зеландією я запитав його: "Як ти почуваєшся?" Він відповів, що повністю готовий і хоче грати. Це професіонал і дуже порядна людина. Я дуже часто з ним розмовляю – він справді переживає за Україну й хоче допомогти в кожному матчі, грає на максимумі. І проти Нової Зеландії, і проти Канади він був одним із найкращих", – прокоментував дебют Забарного у ролі капітана національної збірної головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров.

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Збірна України здобула перемогу над Новою Зеландією (2:1) в другому матчі на товариському турнірі Canadian Shield-2025.

Зазначимо, що перед цим команда Реброва 7 червня програла Канаді (2:4).

У вересні цього року збірна України стартує у відборі на чемпіонат світу-2026. На груповому етапі кваліфікації на Мундіаль "синьо-жовті" зіграють проти Франції, Азербайджану та Ісландії.