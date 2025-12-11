Забарний вперше зіграв разом з росіянином: ПСЖ не подужав "Атлетик" у Лізі чемпіонів

"Атлетик" – ПСЖ / © Associated Press

Реклама

ПСЖ на виїзді зіграв унічию з "Атлетиком" Більбао в матчі шостого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Сан-Мамес" у Більбао завершився з рахунком 0:0 .

Український захисник парижан Ілля Забарний з'явився на полі одразу після перерви, замінивши травмованого Маркіньйоса.

Ворота французького клубу в цьому матчі захищав росіянин Матвій Сафонов, з яким Забарний вперше разом опинився на полі в одному поєдинку.

Реклама

Огляд матчу "Атлетик" – ПСЖ

Буде додано незабаром.

Після цього матчу ПСЖ (13 очок) посідає третє місце в загальній турнірній таблиці основного етапу Ліги чемпіонів. "Атлетик" (5 балів) перебуває на 28-й позиції.

У наступному турі Ліги чемпіонів підопічні Луїса Енріке 20 січня 2026 року на виїзді зустрінуться зі "Спортингом", а баски днем пізніше у гостях позмагаються з "Аталантою".

Нагадаємо, в основному раунді Ліги чемпіонів виступають 36 клубів. Кожна команда повинна зіграти по вісім матчів з різними суперниками – чотири поєдинки вдома та чотири на виїзді.

Реклама

Вісім найкращих команд основного етапу Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.