Забарний висловився про нищівну поразку збірної України від Північної Ірландії у Лізі націй

Ілля Забарний / © Associated Press

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Захисник збірної України Ілля Забарний прокоментував розгромну поразку (0:3) від Північної Ірландії в матчі третього туру групового етапу Ліги націй-2026/27.

"Ви самі все бачили. Пропустили такі голи, команда створила, ми їм не забили. Все просто. Будемо дивитися. Прикро, звісно, програвати таку гру. Сьогодні викладалися, бо я бачив сьогодні бажання, але не могли створити.

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Десь я на себе візьму відповідальність: десь сам не дограв і мав у певних моментах діяти краще. Будемо аналізувати і рухатися далі. Все-таки це не останній матч, у нас ще є попереду матч.

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Епізод з другим голом? Це ігровий момент, таке буває, коли ти губиш гравця у штрафному майданчику. Такого не має траплятися, звісно, але таке сталося. Я міг зіграти краще.

Скажу так: була команда, яка хотіла перемогти. На жаль, це футбол. Але ми сильні. Хочу подякувати всім вболівальникам, які прийшли та підтримали. Ми не опускаємо голову та рухаємося далі.

Якщо чесно, я не бачив, що багато боротьби програли. Бачив сильне бажання, але так, на жаль, у ключових моментах ми програли і не дограли на стандартах. Будемо працювати. У нас попереду ще матч — будемо на нього налаштовуватися", — сказав Забарний.

В іншому поєдинку 3-го туру цього квартету Угорщина вдома обіграла Грузію (1:0).

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Після трьох турів збірна України (4 очки) посідає друге місце у групі 2 дивізіону B Ліги націй. Північна Ірландія (7 балів) стала одноосібним лідером квартету. Угорщина (4 пункти) перебуває на третій позиції. Грузія (1 бал) йде останньою.

У наступному турі Україна у словацькій Трнаві проведе номінально домашній матч проти Угорщини, а Північна Ірландія прийме Грузію. Обидва поєдинки заплановані на 5 жовтня.

Учасник групового турніру в Лізі В, де виступає Україна, якщо посяде:

перше місце — напряму підніметься до Ліги А (елітний дивізіон);

друге місце — зіграє стикові матчі за право виступати в еліті проти команди Ліги А;

третє місце — збереже прописку в Лізі В;

четверте місце — зіграє стикові матчі за право залишитися у Лізі В проти команди Ліги С.

Раніше повідомлялося, що вболівальники збірної України вивісили потужні банери на матчі Ліги націй з Північною Ірландією.

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