ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
374
Час на прочитання
1 хв

Забарний забив дебютний гол за ПСЖ

Захисник збірної України відзначився у поєдинку чемпіонату Франції.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Ілля Забарний

Ілля Забарний / © Associated Press

Український захисник Ілля Забарний забив дебютний гол за ПСЖ.

23-річний українець вийшов у стартовому складі парижан на матч 6-го туру чемпіонату Франції з "Осером" і відкрив рахунок на 32-й хвилині.

Після закидання Вітіньї на дальню стійку наш співвітчизник вдало підставив ногу, відправивши м'яч у ворота.

Для Забарного це перша результативна дія за ПСЖ. Він проводить свій шостий матч за паризький клуб після переходу з англійського "Борнмута".

Загалом Ілля тепер має три голи на клубному рівні. До цього він по разу забивав за "Борнмут" та київське "Динамо", де розпочав свою професійну кар'єру.

У підсумку підопічні Луїса Енріке перемогли "Осер" з рахунком 2:0. Другий гол парижан на 54-й хвилині забив ще один центральний захисник Лукас Бералдо.

Після цього матчу ПСЖ (15 очок) очолив турнірну таблицю чемпіонату Франції. "Осер" (6 балів) посідає 13-те місце.

У наступному турі ПСЖ 5 жовтня на виїзді позмагається з "Ліллем". Днем раніше "Осер" прийме "Ланс".

Перед цим, 1 жовтня, ПСЖ у гостях зустрінеться з "Барселоною" в другому турі основного раунду Ліги чемпіонів.

Дата публікації
Кількість переглядів
374
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie