Ілля Забарний / © Associated Press

Український захисник Ілля Забарний забив дебютний гол за ПСЖ.

23-річний українець вийшов у стартовому складі парижан на матч 6-го туру чемпіонату Франції з "Осером" і відкрив рахунок на 32-й хвилині.

Після закидання Вітіньї на дальню стійку наш співвітчизник вдало підставив ногу, відправивши м'яч у ворота.

Для Забарного це перша результативна дія за ПСЖ. Він проводить свій шостий матч за паризький клуб після переходу з англійського "Борнмута".

Загалом Ілля тепер має три голи на клубному рівні. До цього він по разу забивав за "Борнмут" та київське "Динамо", де розпочав свою професійну кар'єру.

У підсумку підопічні Луїса Енріке перемогли "Осер" з рахунком 2:0 . Другий гол парижан на 54-й хвилині забив ще один центральний захисник Лукас Бералдо.

Після цього матчу ПСЖ (15 очок) очолив турнірну таблицю чемпіонату Франції. "Осер" (6 балів) посідає 13-те місце.

У наступному турі ПСЖ 5 жовтня на виїзді позмагається з "Ліллем". Днем раніше "Осер" прийме "Ланс".

Перед цим, 1 жовтня, ПСЖ у гостях зустрінеться з "Барселоною" в другому турі основного раунду Ліги чемпіонів.