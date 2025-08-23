Забарний залишився у запасі: ПСЖ здобув другу перемогу поспіль на старті чемпіонату Франції

ПСЖ – "Анже" / © Associated Press

ПСЖ обіграв "Анже" у домашньому матчі 2-го-го туру французької Ліги 1 сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Парк де Пренс" у Парижі завершився з рахунком 1:0 .

У першому таймі парижани втратили чудову можливість відкрити рахунок – на 27-й хвилині пенальті не реалізував Усман Дембеле.

На початку другого тайму підопічні Луїса Енріке все ж розпечатали ворота суперника – на 50-й хвилині Фабіан Руїс забив гол, який у підсумку став єдиним у протистоянні.

Український новачок паризького клубу Ілля Забарний весь матч провів на лавці для запасних.

Зазначимо, що 22-річний український захисник дебютував за ПСЖ у поєдинку першого туру чемпіонату Франції з "Нантом" (1:0), відігравши повний матч.

Наразі ПСЖ з 6 очками після двох матчів лідирує у чемпіонаті Франції.

У третьому турі Ліги 1 парижани 30 серпня на виїзді позмагаються з "Тулузою".