Забарний зворушливо попрощався з "Борнмутом" перед трансфером до ПСЖ

Ілля Забарний / "Борнмут"

Центральний захисник "Борнмута" Ілля Забарний попрощався з англійським клубом перед переходом до французького ПСЖ.

22-річний українець опублікував зворушливий допис на своїй сторінці в Imstagram.

"Це була подорож, яка змінила мене – шлях, сповнений викликів, перемог, поразок, віри та безмежної відданості.

Я зустрів неймовірно щирих, чудових людей. Людей, які стали для мене більше, ніж просто командою. Ми пройшли цей шлях разом, і це – найбільша цінність.

Я глибоко вдячний усім, хто був поруч як у найяскравіші миті, так і в найтемніші. Це не просто досвід. Це – історія. Це – спогад. І я радий, що мав честь пройти його з вами.

Дякую кожному, хто був поруч – за вашу віру, за вашу підтримку, за вашу чесність, за вашу дружбу, за ваш професіоналізм. Окрема подяка керівництву клубу – за підтримку, довіру та можливість розвиватися. За створення умов, у яких команда могла працювати, зростати та досягати результатів.

Усьому персоналу – дякую за вашу неймовірну доброту, турботу та повагу в будь-якій ситуації. Ваша тепла атмосфера робила кожен день тут кращим і світлішим.

Нашим уболівальникам – дякую за вашу любов і непохитну підтримку, як на полі, так і за його межами. Ваші голоси, ваша енергія та пісня, яку ви створили й співали для мене, залишаться зі мною назавжди.

І навіть якщо цей розділ добіг кінця, мої побажання родині "Борнмута" не мають меж. Нехай успіх супроводжує вас у всьому, за що ви беретеся. Нехай у ваших серцях буде любов, у думках – ясність, а в очах – вогонь", – написав Забарний.

Напередодні Забарний успішно пройшов медобстеження і підписав контракт із ПСЖ. Уже зовсім скоро про трансфер оголосять офіційно.

Раніше авторитетний інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що варість трансферу Забарного до ПСЖ складе 67 мільйонів євро.

Зазначимо, що від 20 до 25% цієї суми отримає київське "Динамо", де Ілля розпочинав свою кар'єру.

Також була інформація, що зарплата українського захисника за перший сезон у французькому клубі становитиме 4,5 мільйона євро "чистими".

Нагадаємо, Забарний виступав за "Борнмут" від січня 2023 року, коли перейшов до англійського клубу з київського "Динамо" за 22,7 млн євро.

Минулого літа Ілля подовжив контракт із "вишнями" до кінця червня 2029 року.

У сезоні-2024/25 Забарний зіграв 39 матчів на клубному рівні та віддав один асист.

ПСЖ є чинним переможцем Ліги чемпіонів. Цього року в фіналі паризький гранд розчавив міланський "Інтер" (5:0), уперше в історії вигравши найпрестижніший клубний євротурнір.