"Заберу пояси в Усика і битимуся з ним": Ф'юрі оцінив сенсаційну перемогу Дюбуа над Джошуа

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі прокоментував дострокову перемогу володаря титулу IBF Даніеля Дюбуа над Ентоні Джошуа.

"Циганський король" високо оцінив виступ Дюбуа та заявив, що планує провести бій проти нього після того, як у реванші переможе чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександра Усика.

"Фантастична робота, він дуже добре виконав свою роботу. Молодий Ден молодець. Всі його списували. Він був чемпіоном світу, а всі говорили про нього, наче він безхатько. І він показав, з чого зроблений. І це дуже добре для нього. Фантастично. Молодець.

Поразка Ей Джея? Слухайте, це бокс у надважкій вазі, буває. Чи не так? Це відбулося зі мною, це може статися з будь-ким", – сказав Ф'юрі в коментарі Queensberry Promotions.

"Я збираюся битися з бісовим кроликом і потворним виродком Усиком. Я знову заберу всі пояси – я це гарантую. Після того, як я поб'ю Усика, я битимуся з Дюбуа. Такий мій план", – цитує британця BoxingScene.

Дюбуа нокаутував Джошуа у п'ятому раунді. Перед цим він тричі відправив суперника в нокдаун – у першому, третьому та четвертому раундах.

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Для Дюбуа це був перший у кар'єрі захист звання чемпіона світу. Раніше Даніеля, який достроково переміг хорвата Філіпа Хрговича у поєдинку за тимчасовий титул IBF, підвищили до повноцінного чемпіона організації після того, як колишній абсолютний чемпіон світу Олександр Усик відмовився від цього пояса.

Тож саме Дюбуа залишається володарем одного з чотирьох головних поясів у хевівейті. Інші три титули (WBA, WBO, WBC) належать Усику, який 21 грудня 2024 року проведе реванш проти Ф'юрі.

У послужному списку 27-річного Дюбуа тепер 22 перемоги (21 – нокаутом) та дві поразки, яких він зазнав від Усика 2023 року та свого співвітчизника Джо Джойса 2020 року.

34-річний Джошуа зазнав четвертої поразки в кар'єрі. До цього Ей Джей 2019 року поступився Енді Руїсу, а 2021-го та 2022-го програв Усику.

Раніше повідомлялося, що Усик відреагував на сенсаційну поразку Джошуа нокаутом від Дюбуа.

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