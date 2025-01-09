"Заберу всі пояси та буду з ними 5 років": відомий боксер пригрозив Усику "вирубити" його

Конголезький боксер надважкої ваги Мартін Баколе звернувся до чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександра Усика та пригрозив йому нокаутом у їхньому можливому майбутньому поєдинку.

31-річний африканець заявив, що він є єдиним боксером, хто зараз здатен перемогти українця. За його словами, Усик зі своєю командою це знає і боїться зустрітися з ним у ринзі.

Баколе пообіцяв "вирубити" українського чемпіона, відібрати у нього всі пояси та володіти ними протягом п'яти років.

"Люди, які розуміються на боксі, знають, що єдиний, хто створить Усику проблеми зараз, і не тільки створить проблеми, а нокаутує й виграє проти нього бій – це Мартін Баколе. Про це я говорив усі п'ять років. Єдина людина, яка підтвердила це, був менеджер Усика. Він сказав, що я чемпіон завтрашнього дня. Він сам може підтвердити.

Уявіть собі, менеджер Усика каже це, бо він бачив мене в Україні, коли я спарингував з Усиком, він бачив кожен мій спаринг. Усик сам це знає, і його команда знає, що я єдиний, хто може побити його. Як тільки я застрибну в ринг, мені байдуже, хто ти і що ти робиш у боксі. Я виходжу туди, щоб тобі відірвати голову! Вони знають це і тому бояться. Я радий, що мене уникають і пишаюся цим.

Я йду за вами, хлопці! Я знаю, що люди хочуть побачити великий бій. Люди хочуть побачити мене, Мартіна Баколе, у рингу, бо знають історію спарингу. Боксерський світ не такий великий, люди знають, що сталося у залі. Але тепер люди хочуть побачити мене на телебаченні, як я цього року нокаутую всіх хлопців. Я виграю титул чемпіона світу, виграю всі пояси і триматиму їх 5-10 років. І я завершу кар'єру з поясом. Я розіб'ю Усика, нокаутую його! Усику, якщо ти дивишся це відео, – я тебе нокаутую, заберу всі пояси і буду з ними 5 років! Я тебе вирублю", – сказав Баколе в інтерв'ю IFL TV.

На професійному рингу Баколе провів 22 поєдинки, в яких здобув 21 перемогу (16 – нокаутом). Єдиної поразки він зазнав у жовтні 2018 року від американця Майкла Хантера, якого Усик переміг ще 2017-го, коли виступав у крузервейті.

Дивіться також: Екстренер Усика відреагував на його перемогу в реванші з Ф'юрі та порадив українцю завершити кар'єру

Нагадаємо, у ніч проти 22 грудня 2024 року Усик в бою-реванші переміг Тайсона Ф'юрі одноголосним рішенням суддів (тричі по 116-112) і захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

Ф'юрі не визнав поразку від Усика, не погодившись із суддівським вердиктом. На ці слова "Циганського короля" український боксер відреагував категорично, заявивши, що здобув заслужену перемогу.

На відміну від першого бою, в реванші Усик – Ф'юрі на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Після перемоги Усика над Ф'юрі в реванші Дюбуа піднявся на ринг і викликав українця на поєдинок. Олександр погодився і попросив організувати йому бій з Даніелем, якого раніше вже нокаутував у серпні 2023 року.

Читайте також:

"Не очікував": промоутер засудив нахабний вчинок Дюбуа після реваншу Усик – Ф'юрі (відео)

"Ви божевільні": ексчемпіон світу поставив під сумнів велич Усика після реваншу з Ф'юрі

"Він ноунейм": у Мережі набуло популярності відео, як Ф'юрі чотири роки тому не вірив в Усика