Забили 10 м'ячів: збірна України з футзалу рознесла Бельгію на старті елітраунду відбору ЧС-2024

Чоловіча збірна України з футзалу успішно стартувала в елітному раунді відбору на чемпіонат світу-2024, на виїзді розгромивши команду Бельгії з рахунком 2:10 .

Хет-триком у складі "синьо-жовтих" відзначився Данило Абакшин, дубль зробив Олександр Педяш, ще по голу забили Петро Шотурма, Назар Швед, Андрій Мельник, Ігор Корсун та Артем Фаренюк.

В іншому матчі першого туру групи B команда Польщі вдома програла Сербії з рахунком 1:2.

Наступний матч у рамках кваліфікації чемпіонату світу українці зіграють 20 вересня з Польщею. Гра буде номінальною домашньою для нашої збірної, але через повномасштабне російське вторгнення відбудеться в Угорщині.

На ЧС-2024 вийдуть переможці п'яти груп елітраунду відбору. Чотири найкращі володарі других місць зіграють у плейоф, де розіграють ще дві путівки на світову першість.

Чемпіонат світу з футзалу відбудеться в Узбекистані від 14 вересня до 6 жовтня 2024 року.

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