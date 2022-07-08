Забили 21 гол за два матчі: юнацька збірна України з футзалу достроково вийшла на Євро-2022

Національна команда України з футзалу віком до 19 років гарантувала собі участь у фінальній частині чемпіонату Європи-2022.

У перших двох матчах групового етапу відбору "синьо-жовті" здобули дві перемоги, що зробило їх недосяжними для конкурентів у турнірній таблиці.

Спершу українські футзалісти розгромили Андорру з рахунком 10:2, а потім завдали нищівної поразки Бельгії - 11:0.

Таким чином, українці з 6 очками забезпечили собі путівку до фінального турніру Євро-2022 з футзалу.

Попереду у "синьо-жовтих" гра з Молдовою, але вона вже не має турнірного значення. Україна точно фінішує на першому місці в групі, оскільки випереджає Бельгію і Андорру, які набрали по 3 бали, завдяки результатам особистих зустрічей.

Отже, відомий повний список учасників чемпіонату Європи-2022. На турнірі зіграють Іспанія (господар), Хорватія, Франція, Італія, Португалія, Польща, Україна та Румунія.

Фінальна частина Євро-2022 з футзалу відбудеться від 4 до 10 вересня в іспанському місті Хаені.

Україна вдруге в історії виступить на юнацькому Євро з футзалу. На турнірі, що відбувся 2019 року, наша команда не вийшла з групи, посівши третє місце.

Раніше повідомлялося, що доросла збірна України з футзалу отримала суперників в основному раунді відбору до ЧС-2024.

Нагадаємо, що Україна вперше в історії виграла медаль жіночого чемпіонату Європи з футзалу.

Читайте також:

Колишній суперник Усика прийшов на зважування перед боєм у масці Бориса Джонсона (відео)

Гол+пас: український футболіст став героєм поєдинку в Лізі конференцій (відео)

Майстер спорту України з греко-римської боротьби загинув у боях з рашистами під Донецьком