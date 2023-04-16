Забили наприкінці матчу: "Ворскла" здобула другу поспіль перемогу в УПЛ (відео)

Команда Віктора Скрипника вирвала три очки у грі з "Чорноморцем".

"Ворскла" на виїзді обіграла "Чорноморець" у матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок в Одесі завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний м'яч у цій зустрічі полтавці забили наприкінці другого тайму. На 85-й хвилині албанський нападник гостей Таулант Сефері з меж штрафного майданчика пробив точно в лівий нижній кут.

Таулант Сефері майстерно розбирається з захистом Чорноморця та переграє голкіпера



Як вам гол? ⚽#Football #UPL #Goals pic.twitter.com/LuMcIEZAKo — Телеканал Setanta Ukraine (@SetantaUkraine) April 16, 2023

Огляд матчу

Для "Ворскли" це друга поспіль перемога в чемпіонаті, минулого туру підопічні Віктора Скрипника здолали "Інгулець" (1:0).

"Ворскла" (26 очок) закріпилася на восьмому місці в УПЛ. "Чорноморець" (20 балів) посідає 12-ту позицію.

У наступному турі полтавський клуб 22 квітня прийматиме "Металіст", а "моряки" 23 квітня на виїзді зустрінуться із "Кривбасом".

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