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Забили наприкінці матчу: "Ворскла" здобула другу поспіль перемогу в УПЛ (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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Забили наприкінці матчу: "Ворскла" здобула другу поспіль перемогу в УПЛ (відео)

Фото: УПЛ

Команда Віктора Скрипника вирвала три очки у грі з "Чорноморцем".

"Ворскла" на виїзді обіграла "Чорноморець" у матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок в Одесі завершився з рахунком 0:1.

Єдиний м'яч у цій зустрічі полтавці забили наприкінці другого тайму. На 85-й хвилині албанський нападник гостей Таулант Сефері з меж штрафного майданчика пробив точно в лівий нижній кут.

Огляд матчу

Для "Ворскли" це друга поспіль перемога в чемпіонаті, минулого туру підопічні Віктора Скрипника здолали "Інгулець" (1:0).

"Ворскла" (26 очок) закріпилася на восьмому місці в УПЛ. "Чорноморець" (20 балів) посідає 12-ту позицію.

У наступному турі полтавський клуб 22 квітня прийматиме "Металіст", а "моряки" 23 квітня на виїзді зустрінуться із "Кривбасом".

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Дата публікації
Перегляди
179
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