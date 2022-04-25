Забили шість "сухих" голів у фіналі: визначився переможець Юнацької ліги УЄФА

Забили шість "сухих" голів у фіналі: визначився переможець Юнацької ліги УЄФА

Португальська "Бенфіка" виграла Юнацьку лігу УЄФА, розгромивши у вирішальному матчі турніру австрійський "Зальцбург".

Фінальний поєдинок Юнацької ліги УЄФА сезону-2021/22 відбувся 25 квітня у швейцарському Ньйоні. Інтриги у битві за трофей не вийшло - "Бенфіка" бувально розтрощила "Зальцбург" - 0:6 .

Головним героєм матчу став форвард лісабонців Енріке Араужу - він відзначився хет-триком.

На шляху до фіналу "орли" пройшли "Мітьюлланд", "Спортинг" і "Ювентус", а восени виграла груповий етап з "Барселоною", "Баварією" та київським "Динамо".

Єдиної поразки за весь турнір "Бенфіка" зазнала у вересні саме від "Динамо". У Києві португальські "орли" були биті з рахунком 4:0.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що благодійний матч "Шахтаря" на підтримку України заборонили транслювати.

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