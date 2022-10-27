Забили супернику сім "сухих" м'ячів: юнацька збірна України пробилася до елітраунду відбору на Євро-2023

Команда Юрія Мороза за тур до кінця гарантувала собі участь у наступній стадії.

Юнацька збірна України (U-17) розгромила команду Ліхтенштейну у своєму другому поєдинку кваліфікації на чемпіонат Європи 2023 року. Зустріч завершилася перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 7:0 .

Героєм матчу став Матвій Пономаренко, який оформив хет-трик. Ще по голу забили Кирило Пашко, Владислав Захарченко та Данило Хан.

Ця перемога стала для підопічнх Юрія Мороза другою поспіль у відбірковому циклі. У першому турі українці впевнено перемогли Азербайджан із рахунком 5:2.

Додамо, що в паралельному матчі 2-го туру Боснія і Герцеговина обіграла Азербайджан - 1:0.

За підсумками двох турів українська збірна з 6 очками посідає перше місце та достроково забезпечила собі вихід до елітного раунду відбору на Євро-2023. "Синьо-жовті" вже точно не опустяться нижче другої сходинки в групі.

До елітраунду кваліфікації на континентальну першість вийдуть дві найкращі команди з кожної групи та чотири володарі третіх місць.

У заключному матчі першого раунду відбору юнацька збірна України 30 жовтня зустрінеться з боснійцями. Старт гри - о 14:30 за київським часом.

Нагадаємо, молодіжна збірна України (U-21) вийшла до фінальної частини Євро-2023. 18 жовтня відбулося жеребкування турніру, під час якого команда Руслана Ротаня дізналася своїх суперників.

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