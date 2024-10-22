"Забирає багато часу": Усик зізнався, від чого відмовився перед реваншем з Ф'юрі

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі Олександр Усик розповів про свою підготовку до поєдинку-реваншу з Тайсоном Ф'юрі.

В інтерв'ю платформі Ready To Fight він заявив, що вирішив відмовитися від соціальних мереж під час тренувального табору перед другим боєм з британцем.

За словами українського боксера, це допомагає йому не відволікатися на неважливі речі та повністю зосередитися на прийдешньому поєдинку.

"Якщо люди говорять про мене в Інтернеті, їм цікаво, а не мені цікаво. Так, це відволікає, це взагалі забирає багато часу. Вдень багато часу витрачаєш на якісь соцмережі, просто забирають вони в тебе час.

А коли ти їх не використовуєш, ти заповнюєш свою голову якоюсь корисною інформацією. Книги, вивчення чогось нового. Це допомагає краще сконцентруватис на роботі, яку ти робиш", – сказав Усик.

Також Олександр зазначив, що для кращої підготовки до реваншу з Ф'юрі залучив до свого тренувального табору вчених і психологів.

"Кожна підготовка – вона інша. Ми залучаємо вчених, ми залучаємо нових психологів. Наука, спорт. Багато хто цього не розуміє, але ми розуміємо, що ми робимо. Я знаю, що мені допоможе це бути кращим у другому бою з Тайсоном Ф'юрі.

Минулий табір був таким, що ми провели понад 500 раундів спарингів. У цьому таборі я думаю, що, напевно, може бути стільки, але я не знаю, бо завдання ставить тренувальна комісія, тренер Юрій Іванович, вони ставлять завдання, я його виконую. Якщо воно мені не подобається, я спочатку можу походити побурчати, але потім потрібно виконувати", – сказав Усик.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою Усик – Ф'юрі.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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