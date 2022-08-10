"Забирайся геть, тобі тут не раді": фанати "Ворскли" вщент рознесли перехід українця, який грав у РФ

Зазначимо, що цей 23-річний гравець декілька днів тому офіційно перебрався до складу полтавчан.

Утім, фанатам "Ворскли" цей перехід, м'яко кажучи, не надто сподобався. Вони висловили обурення через трансфер Кравчука, тому що раніше він виступав за російське "Торпедо".

"На днях Ворскла оголосила про перехід до клубу Андрія Кравчука. Гравця, який ще донедавна грав у торпедо з московії.

У той час, коли війна триває дев'ятий рік і десятки людей з нашої трибуни у різних підрозділах ЗСУ боронять Україну від зазіхань московитів, а інші активно допомогають у тилу та забезпеченням наших хлопців, клуб дозволяє собі підписання гравців з, м'яко кажучи, сумнівною репутацією.

Ми, засуджуємо дії кожного працівника клубу, який допустив появу цієї людини в команді. Ми не терпітимемо жодного гравця, для якого криваві рублі дорожчі за гордість та честь бути українцем. Тим, хто сприяв або з чиєї мовчазної згоди цей гравець з'явився у Ворсклі - ганьба. Андрію, забирайся геть, тобі тут не раді!", - йдеться в заяві фанатів полтавської "Ворскли".

Щодо Кравчука, то на юнацькому рівні він навчався в академії київського "Динамо". Після чого перебрався до "Шахтаря". 2018 року потрапив до молодіжної команди іншої донецької команди – "Олімпіка".

Саме в складі "Олімпіка" він і дебютував в УПЛ. Утім, в лютому 2021 року вирішив перебратися до країни-окупантки, де приєднався до "Торпедо". Але після повномасштабного вторгнення РФ до України покинув клуб. Після цього він опинився в Англії, де тренувався на базі "Манчестер Сіті" з резервною командою. З "Ворсклою" Кравчук підписав контракт на два роки.

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