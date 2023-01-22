Забити не вдалося: Роналду дебютував за "Аль-Наср" в офіційному матчі

Португалець провів свій перший поєдинок у чемпіонаті Саудівської Аравії.

Зірковий португальський форвард Кріштіану Роналду дебютував за "Аль-Наср" у матчі 14-го туру чемпіонату Саудівської Аравії проти "Аль-Еттіфака".

37-річний нападник з капітанською пов'язкою вийшов у стартовому складі своєї команди та відіграв повний поєдинок.

Проте відзначитися результативними діями португальцю не вдалося.

Гра завершилася мінімально перемогою "Аль-Насра" з рахунком 1:0. Єдиний гол у матчі на 31-й хвилині забив бразильський півзахисник Андерсон Таліска.

Наразі "Аль-Наср" лідирує в чемпіонаті Саудівської Аравії. В активі клубу Роналду 33 очки після 14 турів. У найближчого переслідувача – "Аль-Хіляля" – 32 бали після 15 зіграних матчів.

Попереду на Роналду чекає півфінал Суперкубка Саудівської Аравії, в якому "Аль-Наср" 26 січня зустрінеться з "Аль-Іттіхадом".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Роналду та Мессі влаштували надрезультативний спаринг у Саудівській Аравії.

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