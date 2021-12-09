Забитий м'яч Малиновського не врятував "Аталанту" від поразки у вирішальному матчі Ліги чемпіонів з "Вільярреалом"

Забитий м'яч Малиновського не врятував "Аталанту" від поразки у вирішальному матчі Ліги чемпіонів з "Вільярреалом"

Руслан провів у грі весь другий тайм.

Іспанський "Вільярреал" у рамках 6-го туру групової стадії Ліги чемпіонів здолав на виїзді італійську "Аталанту" з рахунком 3:2 .

Спочатку ця дуель мала б відбутися у середу, 8 грудня, проте її було перенесено на наступний день через сильний снігопад у Бергамо. Для обох колективів це протистояння було вирішальним. "Аталанта" у разі перемоги вийшла б до 1/8 фіналу з другого місця, а іспанців, своєю чергою, влаштовувала навіть нічия. У разі прийнятного для себе результату "Вільярреал" також би вийшов до плейоф з другої позиції.

Зазначимо, що в заявці італійського колективу на цю дуель опинився й українець Руслан Малиновський, проте він розпочав матч із лави для запасних.

Події у цій грі почали розвиватися вже дуже швидко - на третій хвилині форвард "жовтої субмарини" Арно Греневельд пробив голкіпера "Аталанти", вивівши таким чином свою команду вперед.

За три хвилини до кінця першого тайму справи "Аталанти" стали ще гірше - Ет'єн Капу точним ударом довів перевагу "Вільярреала" до двох м'ячів.

Після перерви на газоні з'явився й Малиновський. Утім, не встигли розпочатися другі 45 хвилин, як "Аталанта" пропустила втретє - Греневельд на 51 хвилині довів справу до непристойного. Загалом, більше м'ячем володіли гравці "Аталанти", проте підібрати ключ до воріт гостей їм усе ж таки вдалося, і знову автором голу став Малиновський. Українець на 71 хвилині пробив голкіпера "Вільярреала", розмочивши нарешті рахунок своєї команди. Відзначитися Руслан міг і раніше, проте м'яч після його спроби влучив у поперечину.

На 80 хвилині "Аталанта" відродила інтригу завдяки забитому голу від Дувана Сапати. Після цього взяття воріт господарі помчали в атаку, адже їм потрібно було забивати ще двічі, але зробити камбек та вирвати бодай нічию їм так і не вдалося.

Як наслідок, "Аталанта" з шістьома очками залишилася на третьому місці квартету, тоді як "Вільярреал" набрав десять пунктів та з другої позиції вийшов до наступного етапу турніру. Що стосується Малиновського та компанії, то вони продовжать шлях у Лізі Європи.