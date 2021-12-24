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Забитий м'яч української футболістки визнаний найкращим на груповій стадії Ліги чемпіонів: відео

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Забитий м'яч української футболістки визнаний найкращим на груповій стадії Ліги чемпіонів: відео

instagram.com/olga_ovdiychuk

Це взяття воріт допомогло її команді здобути першу перемогу в турнірі.

Українська футболістка харківського "Житлобуду-1" Ольга Овдійчук стала авторкою найкращого голу групової стадії жіночої Ліги чемпіонів.

27-річна нападниця забила цей м'яч у поєдинку 4-го туру найпрестижнішого єврокубка проти ісландського "Брейдабліка".

Отримавши передачу зі своєї половини поля, Ольга випередила суперницю та з-за меж штрафного в падінні відправила ігрове знаряддя у ворота. Зазначимо, що це взяття воріт було визнано найкращим й за підсумками 4-го туру.

Гол Овдійчук дозволив харківському клубу зробити рахунок 2:0 та "всуху" обіграти "Брейдаблік". Ця перемога стала для "Житлобуду-1" першою в історії на груповій стадії жіночої Ліги чемпіонів.

  • "Житлобуд-1" посів третє місце у групі B та завершив виступ у Лізі чемпіонів. В активі команди чотири очки, які вона набрала у протистоянні з "Брейдабліком" (0:0 та 2:0);
  • Окрім "Брейдабліка" в групі були також французький ПСЖ та мадридський "Реал".
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