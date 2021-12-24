Забитий м'яч української футболістки визнаний найкращим на груповій стадії Ліги чемпіонів: відео

Це взяття воріт допомогло її команді здобути першу перемогу в турнірі.
Українська футболістка харківського "Житлобуду-1" Ольга Овдійчук стала авторкою найкращого голу групової стадії жіночої Ліги чемпіонів.
27-річна нападниця забила цей м'яч у поєдинку 4-го туру найпрестижнішого єврокубка проти ісландського "Брейдабліка".
Отримавши передачу зі своєї половини поля, Ольга випередила суперницю та з-за меж штрафного в падінні відправила ігрове знаряддя у ворота. Зазначимо, що це взяття воріт було визнано найкращим й за підсумками 4-го туру.
Гол Овдійчук дозволив харківському клубу зробити рахунок 2:0 та "всуху" обіграти "Брейдаблік". Ця перемога стала для "Житлобуду-1" першою в історії на груповій стадії жіночої Ліги чемпіонів.
Your #UWCL : Olha Ovdiychuk— UEFA Women’s Champions League (@UWCL) December 23, 2021
1️⃣ Olha Ovdiychuk
2️⃣ @liekemartens1
3️⃣ @FridolinaRolfo
4️⃣ @stephcatley
5️⃣ @samkerr1
6️⃣ @CarolineMoller7@Heineken | #UWCLGOTGS
- "Житлобуд-1" посів третє місце у групі B та завершив виступ у Лізі чемпіонів. В активі команди чотири очки, які вона набрала у протистоянні з "Брейдабліком" (0:0 та 2:0);
- Окрім "Брейдабліка" в групі були також французький ПСЖ та мадридський "Реал".