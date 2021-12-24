Забитий м'яч української футболістки визнаний найкращим на груповій стадії Ліги чемпіонів: відео

Це взяття воріт допомогло її команді здобути першу перемогу в турнірі.

Українська футболістка харківського " Житлобуду-1 " Ольга Овдійчук стала авторкою найкращого голу групової стадії жіночої Ліги чемпіонів.

27-річна нападниця забила цей м'яч у поєдинку 4-го туру найпрестижнішого єврокубка проти ісландського "Брейдабліка".

Отримавши передачу зі своєї половини поля, Ольга випередила суперницю та з-за меж штрафного в падінні відправила ігрове знаряддя у ворота. Зазначимо, що це взяття воріт було визнано найкращим й за підсумками 4-го туру.

Гол Овдійчук дозволив харківському клубу зробити рахунок 2:0 та "всуху" обіграти "Брейдаблік". Ця перемога стала для "Житлобуду-1" першою в історії на груповій стадії жіночої Ліги чемпіонів.