Забив через дві хвилини після виходу на поле: талант "Шахтаря" врятував нову команду від поразки у чемпіонаті Німеччини (відео)

Забив через дві хвилини після виходу на поле: талант "Шахтаря" врятував нову команду від поразки у чемпіонаті Німеччини (відео)

Данило Сікан відзначився дебютним голом за "Ганзу".

В рамках 23-го туру другої Бундесліги "Ганза" на виїзді виборола нічию проти "Дармштадта" - 1:1 .

У цьому поєдинку взяв участь український нападник "Ганзи" Данило Сікан. Сікан вийшов на заміну на 63-й хвилині, а через дві хвилини зрівняв рахунок у матчі - 1:1. На 69-й хвилині українець отримав жовту картку.

Гол у ворота "Дармштадта" став дебютним для 20-річного футболіста.

Форвард приєднався до німецької команди у січні на правах оренди із "Шахтаря".

"Ганза" посідає 15-те місце у турнірній таблиці другої Бундесліги. Наступний матч команда Сікана проведе 26 лютого проти "Нюрнберга".

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