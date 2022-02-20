Забив через дві хвилини після виходу на поле: талант "Шахтаря" врятував нову команду від поразки у чемпіонаті Німеччини (відео)

Данило Сікан відзначився дебютним голом за "Ганзу".
В рамках 23-го туру другої Бундесліги "Ганза" на виїзді виборола нічию проти "Дармштадта" -1:1.
У цьому поєдинку взяв участь український нападник "Ганзи" Данило Сікан. Сікан вийшов на заміну на 63-й хвилині, а через дві хвилини зрівняв рахунок у матчі - 1:1. На 69-й хвилині українець отримав жовту картку.
February 20, 2022
Гол у ворота "Дармштадта" став дебютним для 20-річного футболіста.
- Форвард приєднався до німецької команди у січні на правах оренди із "Шахтаря".
- "Ганза" посідає 15-те місце у турнірній таблиці другої Бундесліги. Наступний матч команда Сікана проведе 26 лютого проти "Нюрнберга".
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