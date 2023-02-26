Забив гол і став найкращим гравцем матчу: Кривцов феєрично дебютував за клуб Бекхема (відео)

Український захисник Сергій Кривцов, який у зимове трансферне вікно перебрався з донецького "Шахтаря" до "Інтера Маямі", відзначився дебютним голом за нову команду.

31-річний українець вийшов у стартовому складі на матч першого туру чемпіонату МЛС з "Монреалем", а на 41-й хвилині відкрив рахунок. Кривцов пішов до штрафного майданчика суперників на подачу своєю командою кутового та з близької відстані переправив м'яч у ворота.

Відео гола Кривцова

Serhiy Kryvtsov scores in his first MLS game to put #InterMiamiCF on top! pic.twitter.com/bXDOaCGYLd — Major League Soccer (@MLS) February 26, 2023

Поєдинок завершився перемогою "Інтера Маямі" з рахунком 2:0 . А Кривцова було визнано найкращим гравцем матчу.

Your very first @Heineken_US Star of the Match goes to Sergii Kryvtsov pic.twitter.com/p1gCnNXyS5 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 26, 2023

Для українця це була перша офіційна гра за клуб, який належить легендарному англійському футболісту Девіду Бекхему. "Інтер Маямі" був заснований 2018 року, а 2020-го розпочав свої виступи в МЛС.

"Я по-справжньому щасливий. Я не міг навіть мріяти про такий дебют", – прокоментував свій виступ Кривцов.

Sergii Kryvtsov on his debut tonight at #DRVPNKStadium pic.twitter.com/yuKrDS3W85 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 26, 2023

У наступному матчі "Інтер Майамі" 5 березня зіграє проти "Філадельфії Юніон".

Контракт Кривцова з американською командою розрахований до кінця сезону-2024 з опцією подовження ще на один сезон.

Кривцов є вихованцем запорізького "Металурга". За "Шахтар" він виступав від 2010 року, провів 151 матч, забивши 11 голів. Разом з "гірниками" Сергій вісім разів вигравав чемпіонат України, 7 разів ставав володарем Кубку країни, а також 5 разів перемагав у Суперкубку.

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