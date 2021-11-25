Забив гол і заробив пенальті: Ярмоленко феєрить у матчі Ліги Європи (відео)

Забив гол і заробив пенальті: Ярмоленко феєрить у матчі Ліги Європи (відео)

Українець вразив ворота віденського "Рапіда" ударом головою.

Український півзахисник англійського "Вест Гема" Андрій Ярмоленко провів чудовий перший тайм у матчі 5-го туру групового етапу Ліги Європи проти віденського "Рапіда".

32-річний українець вийшов у стартовому складі "молотобійців" і на 40-й хвилині вивів свою команду вперед, головою замкнувши на дальній стійці навіс від Ніколи Влашича.

На цьому подвиги Андрія не закінчилися. Через декілька хвилин Ярмоленко заробив пенальті, який реалізував Марк Нобл. На перерву англійська команда пішла, ведучи в рахунку 2:0.

До цього Ярмоленко зіграв 13 матчів за "молотобійців" у нинішньому сезоні, в яких результативними діями не відзначався.

Суперниками "Вест Гема" в групі Ліги Європи, окрім "Рапіда", є "Динамо" Загреб і бельгійський "Генк". Команда Девіда Моєса достроково гарантувала собі вихід як мінімум до стикових матчів (1/16 фіналу).

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