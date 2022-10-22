Забив команді співвітчизника: український футболіст відзначився дебютним голом у чемпіонаті Шотландії (відео)

Микола Кухаревич забив свій перший гол за "Гіберніан".

Український форвард Микола Кухаревич відзначився голом за "Гіберніан" у матчі 12-го туру шотландської Прем'єр-ліги проти "Сент-Джонстона".

Микола вийшов у стартовому складі, а на 35-й хвилині відкрив рахунок у поєдинку. 21-річний український футболіст перестрибнув захисника суперників і замкнув фланговий навіс ударом головою.

Для Кухаревича гол став дебютним у чемпіонаті Шотландії. У поточному сезоні на його рахунку 6 матчів за "Гіберніан", за який він грає на правах оренди із французького "Труа".

Додамо, що гол українця не допоміг "Гіберніану" здобути перемогу. На 70-й хвилині господарі залишилися в меншості, після чого пропустили два голи - 1:2.

Зазначимо, що Кухаревича було замінено на 63-й хвилині. Своєю чергою, український хавбек "Сент-Джонстона" Максим Кучерявий залишився в запасі на цей матч.

Наразі "Гіберніан" з 17 очками посідає третю сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Шотландії. "Сент-Джонстон" має 13 балів і йде 9-м. Лідирує з 27 пунктами "Селтік", який є суперником донецького "Шахтаря" на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Читайте також:

Андрій Шевченко став лауреатом однієї з премій від Golden Boy: за що нагородили легенду

Футболісти збірної Ірану просять ФІФА усунути їх від ЧС-2022: подробиці скандалу

Поплатився за скандальний вчинок: Роналду вигнали з першої команди "Манчестер Юнайтед"