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Забив красивий гол і заробив пенальті: Ярмоленко став героєм матчу чемпіонату ОАЕ (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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Забив красивий гол і заробив пенальті: Ярмоленко став героєм матчу чемпіонату ОАЕ (відео)

twitter.com/alainfcae_en

Андрій відзначився восьмим голом за "Аль-Айн" цього сезону.

Капітан збірної України та півзахисник "Аль-Айна" Андрій Ярмоленко допоміг своєму клубу розгромити "Аль-Дафру" в матчі 15-го туру чемпіонату ОАЕ.

Ярмоленко вийшов на поле у стартовому складі. У компенсований до першого тайму час він заробив пенальті за рахунку 1:1 – одинадцятиметровий реалізував форвард "Аль-Айна" Коджо Лаба.

А після перерви 33-річний українець забив і сам. На 47-й хвилині він технічно двічі обігрався у стінку з партнерами та пробив повз голкіпера команди суперника.

Цей гол став для Андрія восьмим у нинішньому розіграші чемпіонату ОАЕ. Також в його активі три результативні передачі.

Українець провів на полі 75 хвилин, після чого його замінили. Матч завершився перемогою "Аль-Айна" з рахунком 1:4.

Підопічні Сергія Реброва з 28 очками наразі посідають четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату ОАЕ . Лідирує "Шабаб Аль-Ахлі" (32 бали).

Нагадаємо, Ярмоленко став гравцем "Аль-Айна" в середині липня 2022 року. Андрій підписав угоду до кінця сезону-2022/23. Минулого літа у нього завершився контракт із лондонським "Вест Гемом".

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Дата публікації
Перегляди
99
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