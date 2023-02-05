Забив красивий гол і заробив пенальті: Ярмоленко став героєм матчу чемпіонату ОАЕ (відео)

Капітан збірної України та півзахисник "Аль-Айна" Андрій Ярмоленко допоміг своєму клубу розгромити "Аль-Дафру" в матчі 15-го туру чемпіонату ОАЕ.

Ярмоленко вийшов на поле у стартовому складі. У компенсований до першого тайму час він заробив пенальті за рахунку 1:1 – одинадцятиметровий реалізував форвард "Аль-Айна" Коджо Лаба.

А після перерви 33-річний українець забив і сам. На 47-й хвилині він технічно двічі обігрався у стінку з партнерами та пробив повз голкіпера команди суперника.

هدف عيناوي جميل..

يارمولينكو يسجل الهدف الثالث لنادي العين بعد جملة من التمريرات القصيرة#الظفرة_العين#دوري_أدنوك_للمحترفين pic.twitter.com/iMPI4s54UY — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 5, 2023

Цей гол став для Андрія восьмим у нинішньому розіграші чемпіонату ОАЕ. Також в його активі три результативні передачі.

Українець провів на полі 75 хвилин, після чого його замінили. Матч завершився перемогою "Аль-Айна" з рахунком 1:4 .

Підопічні Сергія Реброва з 28 очками наразі посідають четверте місце в турнірній таблиці чемпіонату ОАЕ . Лідирує "Шабаб Аль-Ахлі" (32 бали).

Нагадаємо, Ярмоленко став гравцем "Аль-Айна" в середині липня 2022 року. Андрій підписав угоду до кінця сезону-2022/23. Минулого літа у нього завершився контракт із лондонським "Вест Гемом".

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