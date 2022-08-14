Забив на останніх секундах: воротар врятував свою команду від поразки у чемпіонаті Англії (відео)

Воротар "Квінз Парк Рейнджерс" Сені Дьєнг став героєм матчу англійського Чемпіоншипу проти "Сандерленда".

У суботу, 13 серпня, "Квінз Парк Рейнджерс" на виїзді вирвав нічию у матчі 3-го туру Чемпіоншипу проти "Сандерленда". Матч завершився з рахунком 2:2 .

Наприкінці поєдинку "Сандерленд" вів з рахунком 2:0, завдяки голам Росса Стюарта і Елліса Сіммса, але гостям вдалося скоротити відставання за три хвилини до кінця матчу - відзначився Іліас Шер.

Вже в доданий час голіпер "Квінз Парк Рейнджерс" Сені Дьєнг підключився до розіграшу кутового і зрештою завдав результативного удару головою, що дозволило зрівняти рахунок.

Зазначимо, що це перший випадок з 2008 року, коли голкіперу вдалося забити гол у матчі Чемпіоншипу.

Нагадаємо, що гравчиня костариканської збірної Александра Пінелль забила неймовірний за красою гол під час поєдинку світової першості до 20 років проти Австралії.

Читайте також:

"Арсенал" з Зінченком здобув чергову впевнену перемогу в АПЛ

У стилі Мессі: французький футболіст майбутнього суперника "Дніпра-1" в Лізі Європи забив шедевральний гол (відео)

Кочергін феєрить у Європі: гол українця вивів "Ракув" до плейоф кваліфікації Ліги конференцій (відео)