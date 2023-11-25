Забив шедевр: Роналду за три хвилини оформив дубль у чемпіонаті Саудівської Аравії (відео)

Цього сезону в активі Кріштіану 15 голів та 7 асистів за "Аль-Наср" у саудівській першості.

Зірковий форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду продовжує вражати своєю результативністю. Португалець відзначився дублем у матчі 14-го туру чемпіонату Саудівської Аравії проти "Аль-Ахдуда".

38-річний Кріштіану з капітанською пов'язкою вийшов у стартовому складі "Аль-Насра" і двічі вразив ворота суперника наприкінці поєдинку.

Спершу португалець на 77-й хвилині подвоїв перевагу своєї команди, а ще через три хвилини забив по-справжньому шедевральний гол. Роналду підхопив м'яч після підкату голкіпера гостей, який вийшов далеко за межі карного майданчика, та здалеку за красивою траєкторією перекинув його точно у ворота.

CRISTIANO RONALDO WHAT A GOAL! pic.twitter.com/qDHA5Tmc4p — TC (@totalcristiano) November 24, 2023

Команда португальця здобула перемогу з рахунком 3:0. Вигравши п'ятий матч поспіль, "Аль-Наср" (34 очки) посідає другу позицію у чемпіонаті Саудівської Аравії, відстаючи на один бал від лідера "Аль-Хіляля", який провів на одну гру менше.

Зазначимо, що цього сезону Роналду провів 13 матчів за "Аль-Наср" у чемпіонаті Саудівської Аравії, в яких забив 15 м'ячів та віддав 7 асистів. Кріштіану очолює бомбардирські перегони, випереджаючи на 5 голів нападника "Аль-Хіляля" Александара Мітровича.

Нагадаємо, Роналду перебрався до "Аль-Насра наприкінці грудня минулого року, підписавши контракт до літа 2025-го. У саудівському клубі він заробляє приблизно 200 мільйонів доларів на рік.

Читайте також:

Гол Кейна дозволив "Баварії" здолати аутсайдера та вийти на перше місце у Бундеслізі (відео)

Сім голів на двох: ПСЖ розбив "Монако" в яскравому матчі чемпіонату Франції (відео)

"Шахтар" і "Полісся" розписали нічию в центральному матчі 15-го туру УПЛ (відео)