Забив супергол ножицями: Португалія з дублем та асистом Роналду знищила Польщу в Лізі націй (відео)

Португальці достроково вийшли до плейоф з першого місця.

Збірна Португалії розгромила команду Польщі в домашньому матчі 5-го туру групового раунду Ліги націй сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Драгау" в Порту завершився з рахунком 5:1 .

Усі голи в цій зустрічі було забито в другому таймі. На 59-й хвилині рахунок у грі відкрив Рафаел Леау, замкнувши подачу Нуну Мендеша. На 72-й хвилині господарі зміцнили свою перевагу – Кріштіану Роналду реалізував пенальті.

На 80-й хвилині підопічні Роберто Мартінеса втретє вразали ворота суперника – відзначився Бруну Фернандеш. А ще через три хвилини Педру Нету забив полякам після передачі Роналду.

На 87-й хвилині Кріштіану оформив дубль, забивши м'яч ефектним ударом ножицями. Польща відповіла лише голом престижу, автором якого на 88-й хвилині став Домінік Марчук.

Огляд матчу Португалія – Польща

В іншому поєдинку 5-го туру цього квартету Шотландія вдома перемогла Хорватію з рахунком 1:0.

Португалія (13 очок) достроково посіла перше місце у групі А1 та вийшла до 1/4 фіналу Ліги націй. Друге місце посідає Хорватія (7 балів), на третій та четвертій позиціях відповідно розташувалися Польща та Шотландія, які мають у своєму активі по 4 залікові пункти.

Матчі останнього туру в цій групі відбудуться 18 листопада: Португалія на виїзді позмагається з Хорватією, а Польща прийме Шотландію.

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