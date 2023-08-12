Забив у 5-му матчі поспіль: Мессі допоміг "Інтеру" Маямі вийти до півфіналу Кубка ліг (відео)

Лео і Ко у чвертьфіналі розгромили "Шарлотт".

Зірковий форвард "Інтера" Маямі Ліонель Мессі відзначився черговим голом за американський клуб. 36-річний аргентинець вразив ворота "Шарлотта" у чвертьфіналі Кубка ліг.

Мессі вийшов на поле у стартовому складі, а на 86-й хвилині встановив остаточний рахунок у матчі – 4:0 .

За рахунку 3:0 на користь своєї команди Лео з меж штрафного в один дотик розстріляв порожні ворота після передачі з лівого флангу, яку віддав Леонардо Кампана.

Відео гола Мессі

Messi does it again

5 games straight✅

8 goals✅



Campana to Messi for our fourth #MIAvCLT | 4-0 pic.twitter.com/l7amAxwzrB — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 12, 2023

Для Мессі це восьмий гол у п'ятому матчі за американську команду. Також у його активі один асист. Аргентинець відзначався щонайменше одним забими м'ячем у кожному з п'яти поєдинків за "Інтер" Маямі.

Додамо, що український захисник "Інтера" Маямі Сергій Кривцов також відіграв на полі весь матч.

Огляд матчу

Таким чином, "Інтер" Маямі вийшов до півфіналу Кубка ліг, де зіграє проти "Філадельфії Юніон". Зустріч запланована на 16 серпня, початок – о 2:00 за київським часом.

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