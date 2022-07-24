Забив у дебютному матчі: "Манчестер Сіті" завдяки Голанду обіграв "Баварію" (відео)

Норвезький форвард Ерлінг Голанд дебютував за "Манчестер Сіті" та допоміг своїй новій команді здолати мюнхенську "Баварію".

Виставковий поєдинок передсезонного турне відбувся на стадіоні "Лембо Філд" в Грін-Бей (США). Команда Хосепа Гвардіоли здобула перемогу над чемпіонами Німеччини з рахунком 1:0 .

Єдиний м'яч у цьому протистоянні забив зірковий новачок "городян" Ерлінг Голанд, який цього літа перейшов до англійського клубу із дортмундської "Боруссії".

На 12-й хвилині норвежець відзначився з передачі Джека Гріліша, в падінні переправивши м'яч у ворота з декількох метрів.

First City goal in the bag! ⚽️ pic.twitter.com/zxHnEhGcqt — Manchester City (@ManCity) July 23, 2022

Додамо, що 22-річний Голанд підписав з "небесно-блакитними" контракт на п'ять років. "Боруссія" отримала за трансфер своєї головної зірки 75 мільйонів євро.

Огляд матчу

Це друга перемога "Ман Сіті" на передсезонному турне у США. Раніше підопічні Гвардіоли обіграли мексиканську "Америку" з рахунком 2:1.

Новий сезон АПЛ стартує 5 серпня. У першому офіційному матчі сезону-2022/23 "городяни" 7 серпня на виїзді зустрінуться з "Вест Гемом".

Нагадаємо, на передсезонних зборах у США "Арсенал" розгромив "Челсі". Українець Олександр Зінченко яскраво дебютував за "канонірів".

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