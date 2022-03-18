Забив вирішальний гол: Ярмоленко подарував "Вест Гему" путівку у чвертьфінал Ліги Європи

Українець знову показав, на що здатний.

В четвер, 17 березня, в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи "Вест Гем" приймав на своєму полі іспанську "Севілью". Поєдинок завершився перемогою "молотобійців" - 2:0 .

Рахунок матчу 39-й хвилиеі відкрив Томаш Соучек. Більше у основний час команди не забивали.

Одного голу для виходу "Вест Гема" у чвертьфінал Ліги Європи виявилося замало (перша зустріч завершилася 1:0 на користь "Севільї"), тому гра перейшла в овертайми.

У додатковий час український вінгер "Вест Гема" Андрій Ярмоленко, який вийшов на поле на 88-й хвилині, вирвав для своєї команди путівку у наступний тур Ліги Європи. Українець вдало зіграв на підборі і точно пробив лівою, забивши другий гол своєї команди.

Нагадаємо, що минулого тижня Ярмоленко вперше з літа 2020 року відзначився голом у АПЛ - він забив "Астон Віллі".

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