Забивав "Барселоні": у віці 50 років помер ексфутболіст "Динамо" та збірної України

Павло Шкапенко відіграв у складі "біло-синіх" шість сезонів.

Сумна звістка сколихнула футбольну родину київського "Динамо". На 51-му році життя у вічність відійшов колишній гравець столичного клубу та збірної України Павло Шкапенко.

Про це повідомляє "Бомбардир".

Причини смерті відомого футболіста не зазначаються. У Павла залишилось дві доньки.

Шкапенко – вихованець запорізького футболу. Павло виступав за "Динамо" від 1992 до 1998 року, провівши у складі "біло-синіх" шість сезонів. Він є шестиразовим чемпіоном України, триразовим володарем Кубка України.

У сезоні-1993/94 Шкапенко в Лізі чемпіонів забив гол "Барселоні" Йогана Кройфа. Тоді кияни сенсаційно перемогли катлонців з рахунком 3:1.

Крім "Динамо", Павло грав за "Металург" (Запоріжжя), ЦСКА (Київ), а також низку російських клубів. У складі збірної України Шкапенко провів 10 матчів.

Повністю реалізувати свій талант гравцю завадила травма, 2003 року він вирішив завершити ігрову кар'єру.

Раніше повідомлялося, що у віці 46 років помер колишній футболіст "Динамо" та збірної України Олександр Радченко.

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