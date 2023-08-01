Забиває 22 сезони поспіль: Роналду допоміг "Аль-Насру" виграти матч арабської Ліги чемпіонів (відео)

Зірковий форвард "Аль-Насра" Кріштіану Роналду відзначився голом у матчі групового раунду арабської Ліги чемпіонів проти команди "Монастір" з Тунісу.

38-річний португалець забив на 74-й хвилині зустрічі за рахунку 1:1. КріРо ударом головою замкнув подачу з правого флангу, після чого побіг святкувати взяття воріт з головним тренером "Аль-Насра" Луїшем Каштру, який раніше очолював донецький "Шахтар".

Відео гола Роналду

Варто зазначити, що Роналду вперше за п'ять матчів забив гол за "Аль-Наср". Португалець відзначився у своєму 22-му сезоні поспіль у світовому футболі.

До кінця поєдинку команда Кріштіану забила ще двічі. Тож гра завершила з рахунком 1:4 на користь "Аль-Насра".

Додамо, що ця перемога стала першою для Каштру на чолі саудівського клубу в офіційних зустрічах. За підсумками двох турів арабської Ліги чемпіонів "Аль-Наср" очолює свою групу з 4 очками в активі.

Нагадаємо, минулого сезону "Аль-Наср" фінішував на другому місці в чемпіонаті Саудівської Аравї, поступившись золотими нагородами "Аль-Іттіхаду".

Читайте також:

Гратиме разом з Бензема та Канте: зірка "Ліверпуля" перейшов до клубу із Саудівської Аравії

Перспективний український форвард перебрався до чемпіонату Англії

Ще один гучний трансфер: зірка "Манчестер Сіті" перебрався до Саудівської Аравії