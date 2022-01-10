Забився в конвульсіях: у Катарі футболіст переніс серцевий напад під час матчу (відео 18+)

Забився в конвульсіях: у Катарі футболіст переніс серцевий напад під час матчу (відео 18+)

Гравця миттєво доправили до лікарні.

Жахливий інцидент трапився у матчі 3-го туру Чемпіонату Катару між " Аль-Вакром " та " Аль-Раяном ".

Так, на 42 хвилині поєдинку в ефір потрапив футболіст "Аль-Вакра" Усман Кулібалі, який б'ється в конвульсіях. Уся річ в тому, що гравець знепритомнів через серцевий напад. Режисер трансляції не одразу зрозумів, що сталося, а тому цей тривожний момент і потрапив до трансляції.

Бригада медиків, яка чергувала на полі, відразу надала першу допомогу 32-річному захиснику. Пізніше футболіста збірної Малі було госпіталізовано. Команди пішли на перерву, а потім рефері вирішив скасувати поєдинок. На момент зупинки з рахунком 1:0 вигравав "Аль-Раян".

Увага: відео 18+

Через деякий час арабський журналіст Халід Джассем написав у Twitter, що зі спортсменом все нормально, і він сподівається на повне одужання. Про терміни відновлення, а також чи зможе гравець продовжити професійну кар'єру не повідомляється.

Усман Кулібалі є дворазовим бронзовим призером Кубка африканських націй разом із збірною Малі.

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