Заборона "Героям слава" на формі збірної: що відомо про рішення УЄФА

В УЄФА вирішили, що поєднання гасел "Слава Україні! – Героям слава!" є політичним.

Україна вступила в суперечку, аби національна збірна з футболу таки виступила на Євро-2020 у формі, яка роздраконила Росію. Напередодні УЄФА зажадала, аби слоган "Героям слава" прибрали із синьо-жовтих футболок. Хоча кількома днями раніше Європейська футбольна асоціація сама ж схвалила форму.

Детальніше про історію - у сюжеті Сніданку з 1+1.

Перед самим стартом Чемпіонату Європи з футболу у центрі скандалу опинилася українська збірна, а точніше форма наших гравців. Нове синьо-жовте екіпірування спеціально розробили для виступу на Євро-2020. На футболках зображений контур України з Кримом, на спині – напис "Слава Україні!", а на комірі зсередини – надпис "Героям слава!".

Цю форму одразу зацінили вболівальники національної збірної. Її навіть підтримало американське посольство, але Росія в цих слоганах побачила відверто політичний підтекст. Очевидно, російським футболістам буде важко стежити за м’ячем, якщо вони зустрінуться на полі під час матчу з українськими гравцями у патріотичних футболках. Саме з подачі Росії, в УЄФА таки вирішили, що поєднання гасел "Слава Україні! – Героям слава!" є політичним. Саме тому союз європейських футбольних асоціацій наполягає, щоб Україна вилучила слоган на внутрішній стороні футболки для використання в матчах змагань УЄФА.

Українська сторона вже отримала це рішення, але готує апеляцію. На переговори з представниками УЄФА до Рима вже виїхав президент Української Асоціації Футболу Андрій Павелко: "У своєму листі УЄФА підтверджує, що дизайн нашої форми був попередньо погоджений до кожної літери і з гаслом "Героям слава!". Гасло давно є традиційним привітанням для наших вболівальників на всіх стадіонах і на всіх матчах національної збірної України. Воно футбольне, а саме тому було затверджене УЄФА".

Перший матч у синьо-жовтих відбудеться вже цієї неділі. У першому турі групового етапу Україна зійдеться з Нідерландами. Гравці впевнені, що футболки їм змінювати не доведеться.

УЄФА вимагає прибрати з форми збірної України фразу "Героям слава!"

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