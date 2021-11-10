Заборона на гуляння за двоє діб до матчу та травмонебезпечне хоббі: Хаві ввів низку правил для футболістів "Барселони"

Заборона на гуляння за двоє діб до матчу та травмонебезпечне хоббі: Хаві ввів низку правил для футболістів "Барселони"

Дисципліна - понад усе

Новий головний тренер іспанської " Барселони " Хаві одразу вирішив показати гравцям, хто тут головний.

Так, за інформацією AS, новоспечений керманич "блаугранас" ввів низку правил для футболістів. Реформи 41-річного фахівця торкнулися не лише футбольної складової, а й повсякденного життя футболістів.

До вашої уваги вимоги Хаві, яких повинні дотримуватися гравці каталонського клубу:

гравці не повинні затримуватись допізна поза домом за 48 годин до гри. Цей захід введено для підтримки оптимальних кондицій футболістів перед матчами;

гравці повинні приїжджати на базу щонайменше за півтори години до початку тренування, щоб поснідати та виконати індивідуальну роботу перед початком занять;

заборонені ризиковані хобі. Зокрема, гравці не зможуть займатися серфінгом або їздити електровелосипедом;

гравці повинні харчуватись виключно на клубній базі під наглядом дієтологів. Це повинне допомогти уникнути великої кількості травм;

повернулася система штрафів, яка була скасована з відходом Луїса Енріке. З кожним новим порушенням сума зростатиме у геометричній прогресії. Умовно – перше покарання за запізнення становитиме 100 євро, за друге 200, третє 400 тощо. За часів Гвардіоли такі штрафи сягали 6 тисяч євро.;

запроваджено контроль занять футболістами у вільний час. У випадку, якщо гравець хоче вирушити за межі міста, він зобов'язаний отримати дозвіл клубу.

Крім того, запроваджено іміджеві правила — футболісти мають надавати приклад людям.

Зазначимо, що Хаві офіційно очолив "Барселону" на початку листопада. На цій посаді він замінив нідерландця - Рональда Кумана. 9-го листопада Хаві провів перше тренування на чолі "блаугранас", а його офіційний дебют повинен відбутися після перерви на матчі збірних - 20 листопада. Тоді в каталонському дербі "Барселона" зустрінеться з "Еспаньолом". Ця дуель відбудеться в рамках 14 туру Ла Ліги.

Хаві є вихованцем та легендою "Барселони", тут він провів всю свою кар'єру від 1998 до 2015 року. Потім іспанець перейшов до "Аль-Садда", де завершив кар'єру гравця і згодом почав тренерську;

Під керівництвом Хаві "Аль-Садд" став чемпіоном Катару в сезоні-2020/21, не програвши жодного матчу. Напередодні "Аль-Садд" встановив новий клубний рекорд, довівши свою безпрограшну серію у національному чемпіонаті до 34 поєдинків;

Наразі "Барселона" посідає дев'яте місце у турнірній таблиці Чемпіонату Іспанії. Після 12 зіграних поєдинків у їхньому активі 17 набраних балів;

В останніх трьох матчах командою керував 49-річний Серхі Бархуан, який раніше тренував молодіжну команду "Барселони". Каталонці зіграли внічию з "Алавесом" у Примері, обіграли київське "Динамо" в Лізі чемпіонів, а також втратили перемогою над "Сельтою" у внутрішній першості, виграючи 3:0.

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