Заборонив грати під прапором країни-агресорки: Генпрокуратура РФ "покарала" найпопулярніший шаховий портал

У суботу, 23 квітня, в Росії заблокували доступ до найбільшої онлайн-платформи для любителів шахів Сhess.com.

Роскомнадзор заблокував дві сторінки сайту зі статтями "Українські шахісти під час війни" та "Про війну в Україні". Рішення про блокування сторінок 23 квітня ухвалила Генпрокуратура РФ.

Оскільки сайт використовує мережевий протокол https, блокування однієї з його сторінок призвело до повного блокування сайту.

Зазначимо, що 17 квітня шаховий портал заблокував можливість онлайн-користувачам грати під російським прапором.

Chess.com – популярний портал для онлайн-гри в шахи, також там публікуються спортивні новини. За даними порталу, на ньому зареєстровано понад 80 млн користувачів.

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