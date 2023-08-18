Забрали у "Ліверпуля" з-під носа: "Челсі" оголосив про трансфер ще одного новачка

Ромео Лавіа офіційно перебрався до лондонського клубу.
Півзахисник "Саутгемптона" Ромео Лавіа перейшов до лондонського "Челсі".
Як повідомляє офіційний сайт "пенсіонерів", 19-річний бельгієць підписав семирічний контракт, до червня 2030 року.
За неофіційною інформацією, цей трансфер обійшовся "Челсі" у 60 мільйонів фунтів. Новачок виступатиме за "синіх" під 45-м номером.
Welcome to Chelsea, Romeo Lavia!— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 18, 2023
Минулого сезону Лавіа забив один гол і зробив один асист у 35 матчах за "Саутгемптон".
ЗМІ повідомляли, що футболіста хотів придбати "Ліверпуль". Обидва клуби були готові заплатити за бельгійця близько 60 мільйонів фунтів, однак Лавіа обрав продовжити кар'єру в складі "Челсі".
Раніше "Челсі" оформив найдорожчий трансфер в історії АПЛ. Одноклубником українця Михайла Мудрика став еквадорець Мойзес Кайседо, за якого "сині" заплатили "Брайтону" 115 мільйонів фунтів.
Нагадаємо, новий сезон чемпіонату Англії команда Маурісіо Почеттіно розпочала домашньою нічиєю з "Ліверпулем" (1:1). У 2-му турі АПЛ "сині" 20 серпня на виїзді зустрінуться з "Вест Гемом".
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