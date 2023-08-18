Забрали у "Ліверпуля" з-під носа: "Челсі" оголосив про трансфер ще одного новачка

Півзахисник "Саутгемптона" Ромео Лавіа перейшов до лондонського "Челсі".

Як повідомляє офіційний сайт "пенсіонерів", 19-річний бельгієць підписав семирічний контракт, до червня 2030 року.

За неофіційною інформацією, цей трансфер обійшовся "Челсі" у 60 мільйонів фунтів. Новачок виступатиме за "синіх" під 45-м номером.

Welcome to Chelsea, Romeo Lavia! — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 18, 2023

Минулого сезону Лавіа забив один гол і зробив один асист у 35 матчах за "Саутгемптон".

ЗМІ повідомляли, що футболіста хотів придбати "Ліверпуль". Обидва клуби були готові заплатити за бельгійця близько 60 мільйонів фунтів, однак Лавіа обрав продовжити кар'єру в складі "Челсі".

Раніше "Челсі" оформив найдорожчий трансфер в історії АПЛ. Одноклубником українця Михайла Мудрика став еквадорець Мойзес Кайседо, за якого "сині" заплатили "Брайтону" 115 мільйонів фунтів.

Нагадаємо, новий сезон чемпіонату Англії команда Маурісіо Почеттіно розпочала домашньою нічиєю з "Ліверпулем" (1:1). У 2-му турі АПЛ "сині" 20 серпня на виїзді зустрінуться з "Вест Гемом".

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