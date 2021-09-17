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Забрали з поля на ношах: футболіст збірної України отримав тяжку травму в матчі Ліги конференцій

Забрали з поля на ношах: футболіст збірної України отримав тяжку травму в матчі Ліги конференцій

twitter.com/slavia_eng

Захисник "Славії" Тарас Качараба мінімум місяць пробуде в лазареті.

Український захисник празької "Славії" Тарас Качараба не зміг дограти до кінця поєдинок першого туру групового етапу Ліги конференцій з берлінським "Уніоном".

На початку другого тайму 26-річний українець зіштовхнувся з суперником і через травму змушений був залишити поле на 53-й хвилині зустрічі. Пошкодження виявилося дуже серйозним - Тараса забрали на ношах лікарі чеського клубу.

Після поєдинку "Славія" повідомила, що в Качараби діагностували перелом виличної дуги. Очікується, що він пробуде без футболу щонайменше 4-6 тижнів.

Поєдинок "Славії" з "Уніоном" завершився перемогою чеської команди з рахунком 3:1. В іншому матчі цього квартету "Маккабі" Хайфа та "Феєноорд" розписали нульову нічию.

Відеоогляд матчу "Славія" - "Уніон"

  • У нинішньому сезоні Качараба провів 6 матчів за "Славію" у всіх турнірах, відзначився одним голом.
  • У вересні цього року Тарас дебютував за збірну України в товариській зустрічі проти Чехії, яка завершилася внічию 1:1.
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