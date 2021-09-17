Забрали з поля на ношах: футболіст збірної України отримав тяжку травму в матчі Ліги конференцій

Забрали з поля на ношах: футболіст збірної України отримав тяжку травму в матчі Ліги конференцій

Захисник "Славії" Тарас Качараба мінімум місяць пробуде в лазареті.

Український захисник празької "Славії" Тарас Качараба не зміг дограти до кінця поєдинок першого туру групового етапу Ліги конференцій з берлінським "Уніоном".

На початку другого тайму 26-річний українець зіштовхнувся з суперником і через травму змушений був залишити поле на 53-й хвилині зустрічі. Пошкодження виявилося дуже серйозним - Тараса забрали на ношах лікарі чеського клубу.

Після поєдинку "Славія" повідомила, що в Качараби діагностували перелом виличної дуги. Очікується, що він пробуде без футболу щонайменше 4-6 тижнів.

Taras Kacharaba has suffered zygomatic arch fracture. He is expected to miss at least 4 to 6 weeks according to the first examination. #slauni pic.twitter.com/t2wojlEno9 — SK Slavia Prague EN (@slavia_eng) September 16, 2021

Поєдинок "Славії" з "Уніоном" завершився перемогою чеської команди з рахунком 3:1. В іншому матчі цього квартету "Маккабі" Хайфа та "Феєноорд" розписали нульову нічию.

Відеоогляд матчу "Славія" - "Уніон"

У нинішньому сезоні Качараба провів 6 матчів за "Славію" у всіх турнірах, відзначився одним голом.

У вересні цього року Тарас дебютував за збірну України в товариській зустрічі проти Чехії, яка завершилася внічию 1:1.

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