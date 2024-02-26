"Забудьте про це": батько Ф'юрі звернувся із зухвалою заявою до прихильників Усика

Джон Ф'юрі, батько володаря титулу WBC у надважкій вазі Тайсона Ф'юрі, висловив впевненість у тому, що його син переможе чемпіона світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександра Усика.

Про це Ф'юрі-старший зухвало заявив у коментарі Express, закликавши прихильників українського боксера не розраховувати на його успіх у поєдинку з "Циганським королем".

"Хочу звернутися до людей, які підбадьорюють Усика. Ваш хлопець не впорається з цією роботою. Усі ті, хто думає, ніби роздутий середньоваговик може перемогти, забудьте про це. Тайсон буде готовий, питання в тому, чи буде готовий Усик?

Тайсон у хорошій формі, чи не так? Мене дуже засмутило це розсічення, тому що Тайсон був у чудовій формі. Наша команда виконала чудову роботу", – сказав батько британського боксера.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Ф'юрі відбудеться 18 травня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Бій було заплановано на 17 лютого, однак через травму, яку британець отримав під час одного зі спарингів, його перенесли.

Щоб уникнути чергового зриву поєдинку, організатори встановили санкції, які будуть застосовані до Усика або Ф'юрі, якщо хтось із них не вийде в ринг 18 травня. Боксерам загрожує величезний штраф у разі відмови битися в заплановану дату.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Голіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому переможець бою між Усиком і Ф'юрі стане першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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