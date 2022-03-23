Забули про санкції: Росія подасть заявку на проведення чемпіонату Європи з футболу 2028 або 2032 року

Представники країни-агресорки думають, що ситуація може змінитися.

Російський футбольний союз подасть заявку на проведення Євро-2028 чи Євро-2032.

Про це заявив віцепрезидент РФС Сергій Анохін.

"Ситуація в динаміці вона може змінитися. Ми маємо все для проведення змагань. Чому ми не маємо скористатися такою можливістю? Це додаткова нагода для комунікації. Ви пропонуєте закритися? Треба грати у футбол, виборювати будь-яку можливість проведення великих турнірів. Ми здобули фінал Ліги чемпіонів, потім ми його втратили. Якщо нічого не робити, то нічого не буде. Ми розуміємо, що шанси цього знизилися. Але вони є, цим треба скористатися", - зазначив Анохін.

Відомо, що на чемпіонат Європи 2028 року зараз претендує лише одна заявка – спільна Великобританії та Ірландії. Якщо не вийде з Євро-2028, то країна-агресорка має намір подати заявку на проведення Євро-2032.

Зазначимо, що наразі Росія марно судиться з УЄФА та ФІФА у Спортивному арбітражному суді через дискваліфікацію російських клубів та збірної через війну в Україні.

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