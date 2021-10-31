Забули про ворота: "Рух" і "Олександрія" не виявили переможця в матчі УПЛ

Забули про ворота: "Рух" і "Олександрія" не виявили переможця в матчі УПЛ

Львів'яни завершували поєдинок у меншості.

Львівський "Рух" і "Олександрія" зіграли внічию у поєдинку 13-го туру української Прем'єр-ліги.

Зустріч на "Арені Львів" завершилася без голів - 0:0 .

Команди не потішила фанатів великою кількістю гольових моментів - господарі за весь матч лише раз пробили по воротах суперника, і той неточно. У олександрійців 7 ударів (5 - у площину), однак це не допомогло команді Юрія Гури вирвати перемогу.

Зазначимо, що в компенсований до другого тайму час "Рух" залишився в меншості - дві жовті картки упродовж двох хвилин отримав Орест Кузик.

"Олександрія" (20 очок) продовжує посідати шосте місце в турнірній таблиці УПЛ. "Рух" із 13 пунктами розташувався на десятій позиції.

У наступному турі команда Юрія Гури 5 листопада прийме "Металіст 1925", а львів'яни 6 листопала на виїзді.зіграють із "Чорноморцем".

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання