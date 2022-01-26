"Забули" виплатити кошти за зіркового футболіста: чемпіона Португалії хочуть усунути від єврокубків на три роки

"Забули" виплатити кошти за зіркового футболіста: чемпіона Португалії хочуть усунути від єврокубків на три роки

"Спортінг" має ліквідувати борг перед "Сампдорією" за трансфер Фернандеша.

Лісабонський "Спортинг" винен генуезькій "Сампдорії" частину виручки за трансфер Бруну Фернандеша у "Манчестер Юнайтед".

Про це повідомляється на офіційному сайті УЄФА.

Влітку 2017-го лісабонський спортинг придбав у генуезькій Сампдорії атакуючого півзахисника Бруну Фернандеша за 9,7 млн ​​євро, а вже трьома роками пізніше оформив його трансфер в англійський Манчестер Юнайтед за 63 млн євро.

У договорі про перехід португальського футболіста було прописано опцію про належну для італійського колективу комісію від подальшого продажу футболіста.

Як виявилося, чинні чемпіони Португалії взимку 2020 року не виплатили генуезькому колективу 1,5 млн євро, що в результаті переросло в обіг Сампдорії у відповідну структуру УЄФА з подальшим позовом на адресу "Спортінга".

Рішення у справі про необхідність виплати вищевказаної суми португальським колективом було ухвалено Органом фінансового контролю клубів ще 3 грудня 2021 року, після чого "леви" спробували подати апеляцію, проте програли.

Апеляційна палата підтвердила рішення щодо виключення "Спортінга" з наступного клубного турніру УЄФА (Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій), в якому він міг би брати участь у наступних трьох сезонах (2022/23, 2023/24, 2024/25), якщо клуб не зможе довести до 31 січня 2022 року, що він виплатив не пізніше 15 січня 2022 року суму, належну відповідно до мирової угоди, укладеної 26 листопада 2021 року з іншою "Сампдорією".

Окрім зазначеної суми клуб має також виплатити штраф у розмірі 250 000 євро.

У поточному розіграші Ліги чемпіонів "Спортінг" уже встиг завоювати місце у 1/8 фіналу, де зіграє проти англійського "Манчестер Сіті".

Читайте також:

Образились на розподіл квитків: фанати чемпіона Італії зібрались бойкотувати міланське дербі

Ігор Суркіс: Грошей від Ліги чемпіонів не вистачає на утримання "Динамо"

Роналду може недоотримати суттєвої частини зарплати в "Манчестер Юнайтед": названо умову