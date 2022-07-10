Забув про 500 мільйонів фунтів: Ф'юрі приголомшив заявою про потенційний бій із Джошуа

Володар титулу WBC в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі заявив, що готовий безкоштовно вийти на ринг проти Ентоні Джошуа.

"Циганський король" повідомив, що сподіватиметься на перемогу свого співвітчизника в реванші з Олександром Усиком. У такому разі Ф'юрі пообіцяв повернутися на ринг, щоб провести об'єднавчий бій проти Джошуа.

Більше того, Тайсон заявив, що готовий безкоштовно битися з Ей Джеєм за умови, що поєдинок відбудеться в Лондоні, а британським глядачам за квитки та трансляцію не доведеться платити.

"У містера "Бізнесмена" думки тільки про гроші, він не боєць. Я присягаюся, що сподіваюсь на перемогу Джошуа в реванші з Усиком, щоб я міг повернутись з пенсії та побитись з ним безкоштовно.

Але я маю умови. Я хочу бій на "Вемблі", щоб вхід був вільним, а трансляція в Англії - безкоштовною. Я поб'юся з ним в Англії, не за кордоном за більші гроші. Тут, безкоштовно, і для людей", - цитує Ф'юрі видання Mirror.

Раніше Ф'юрі заявляв, що готовий повернутися на ринг лише за гонорар у розмірі 500 мільйонів фунтів, за що його висміяв Усик.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

На рахунку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

Нагадаємо, 20 серпня Усик захищатиме пояси WBA, WBO, IBF та IBO в надважкій вазі у бою проти Джошуа. Реванш Усик - Джошуа відбудеться в місті Джидда у Саудівській Аравії. У першому їхньому поєдинку, який відбувся у вересні минулого року, українець переміг британця одноголосним суддівським рішенням і заволодів його титулами.

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