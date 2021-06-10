Забув про правила поведінки: "Укрзалізниця" епічно затролила Усика перед боєм із Джошуа

Відомого боксера з гумором посварили за фото на залізничних коліях.

Український боксер Олександр Усик нарвався на тролінг "Укрзалізниці" через фото, яке зробив на рейках колії.

Колишній абсолютний чемпіон світу у першій важкій вазі присів на шляхи потяга і виклав цей знімок в Instagram.

Пресслужба "Укрзалізниці" не оминула це увагою і на офіційній сторінці в Facebook "підколола" спортсмена, закликавши не порушувати встановлені правила, а також побажала Олександру перемоги в майбутньому чемпіонському бою з Ентоні Джошуа.

"А-а-а. Ніколи такого не було - і знову сталося. Укрзалізниці вкотре доводиться переживати через поведінку кумирів багатьох українців.

Цього разу відомий боксер Олександр Усик, мабуть, забув про правила поведінки на об’єктах залізниці та сів на колію заради оригінальної світлини для соцмереж. Олександре, серед залізничників теж багато Ваших фанів, але правил важливо дотримуватися. Бережіть себе і нерви машиністів!

Закликаємо Олександра більше не порушувати правила, бути прикладом для своїх шанувальників. І щиро бажаємо успішної підготовки до бою з Джошуа.

І нехай кулаки будуть такими ж міцними, як рейки Укрзалізниці", - йдеться в пості "Укрзалізниці".

А-а-а…. Ніколи такого не було — і знову сталося... Укрзалізниці вкотре доводиться переживати через поведінку кумирів... Опубліковано Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia Середа, 9 червня 2021 р.

Усик є обов'язковим претендентом на пояс WBO, яким володіє Джошуа. Ей Джей повинен був захищати титул у бою з Олександром, однак відклав поєдинок з українцем, щоб побитися зі своїм співвітчизником Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу в суперважкій вазі.

Бій між британськими чемпіонами намітили на 14 серпня в Саудівській Аравії. Однак суд зобов'язав Ф'юрі провести третій поєдинок з американцем Деонтеєм Вайлдером.

Усик в останньому поєдинку переміг Дерека Чісору і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у суперважкій вазі.

і захистив звання обов'язкового претендента на пояс WBO. Олександр виграв всі свої 18 боїв у кар'єрі, два з них він провів у суперважкій вазі. На рахунку 31-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) у професіоналах за однієї поразки. В останньому бою у грудні минулого року він нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Усик зловісно звернувся до Джошуа перед потенційним супербоєм.

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