Забив уже на 1-й хвилині: Яремчук оформив дубль у надпринциповому матчі в Греції (відео)

Роман Яремчук / © facebook.com/OlympiacosFC

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Український нападник "Олімпіакоса" Роман Яремчук відзначився дублем у матчі чемпіонату Греції проти "Панатінаїкоса".

29-річний українець вийшов у стартовому складі пірейців і вже на першій хвилині відкрив рахунок у поєдинку.

Український форвард запресингував голкіпера суперників, який під тиском помилився і вибив м'яч просто в ногу Романа, від якої м'яч залетів у ворота.

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На старті другого тайму Яремчук забив другий гол, зробивши рахунок 3:1 на користь своєї команди. На 51-й хвилині українець ударом головою замкнув подачу з правого флангу.

Роман провів на полі 65 хвилин, після чого був замінений. Матч завершився перемогою "Олімпіакоса" з рахунком 4:2 .

Для Яремчука це вже третій дубль за час виступів у "Олімпіакосі". Раніше він відзначився двома голами та асистом у першому півфінальному матчі Кубка Греції з АЕКом (6:0). Поєдинок-відповідь відбудеться 2 квітня.

Також Роман оформив дубль у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з норвезьким "Буде-Глімтом", але це не допомогло грецькому клубу вийти до чвертьфіналу.

Цього сезону Яремчук уже відзначився 8 голами та 2 асистами у 27 матчах за "Олімпіакос" в усіх турнірах.