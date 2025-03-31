ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
611
Час на прочитання
1 хв

Забив уже на 1-й хвилині: Яремчук оформив дубль у надпринциповому матчі в Греції (відео)

Український форвард "Олімпіакоса" двічі вразив ворота "Панатінаїкоса" у поєдинку чемпіонату Греції.

Автор публікації
Максим Приходько Максим Приходько
Роман Яремчук

Роман Яремчук / © facebook.com/OlympiacosFC

Український нападник "Олімпіакоса" Роман Яремчук відзначився дублем у матчі чемпіонату Греції проти "Панатінаїкоса".

29-річний українець вийшов у стартовому складі пірейців і вже на першій хвилині відкрив рахунок у поєдинку.

Український форвард запресингував голкіпера суперників, який під тиском помилився і вибив м'яч просто в ногу Романа, від якої м'яч залетів у ворота.

На старті другого тайму Яремчук забив другий гол, зробивши рахунок 3:1 на користь своєї команди. На 51-й хвилині українець ударом головою замкнув подачу з правого флангу.

Роман провів на полі 65 хвилин, після чого був замінений. Матч завершився перемогою "Олімпіакоса" з рахунком 4:2.

Для Яремчука це вже третій дубль за час виступів у "Олімпіакосі". Раніше він відзначився двома голами та асистом у першому півфінальному матчі Кубка Греції з АЕКом (6:0). Поєдинок-відповідь відбудеться 2 квітня.

Також Роман оформив дубль у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з норвезьким "Буде-Глімтом", але це не допомогло грецькому клубу вийти до чвертьфіналу.

Цього сезону Яремчук уже відзначився 8 голами та 2 асистами у 27 матчах за "Олімпіакос" в усіх турнірах.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie