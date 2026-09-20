Забивний український форвард травмувався під час матчу чемпіонату Нідерландів

Артем Степанов / facebook.com/FCUtrecht1970

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Український форвард "Утрехта" Артем Степанов, який забивав у п'яти матчах поспіль, травмувався під час поєдинку 7-го туру чемпіонату Нідерландів проти "Феєнорда".

На 25-й хвилині зустрічі 19-річний українець у боротьбі із суперником зазнав пошкодження лівого гомілкостопу.

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Протягом трьох хвилин Степанову надавали допомогу лікарі, після чого він повернувся на поле. Однак вже на 30-й хвилині матчу Артем сигналізував, що не може продовжити гру.

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Українець залишав поле зі сльозами на очах, наразі ступінь його травми невідомий.

Зазначимо, що Степанов отримав дебютний виклик до збірної України на стартові матчі Ліги націй, але через травму ризикує пропустити їх.

Від 25 вересня до 5 жовтня "синьо-жовті" зіграють одразу чотири матчі Ліги націй: два — проти Угорщини (25 вересня та 5 жовтня), по одному — проти Грузії (28 вересня) та Північної Ірландії (2 жовтня).

Нагадаємо, Степанов виступає за "Утрехт" від січня 2026 року на правах оренди з німецького "Баєра".

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У другій половині минулого сезону український футболіст провів за "Утрехт" 15 матчів, у яких забив 5 голів. Він став наймолодшим автором результативної серії (три голи поспіль) в Ередивізі від 2014 року.

Степанов є вихованцем академій луцької "Волині" та донецького "Шахтаря". Він перейшов до "Баєра" після початку повномасштабного російського вторгнення до України.

У складі команди леверкузенців U-19 український футболіст провів 27 матчів, забив 22 голи та віддав 3 асисти.

Раніше повідомлялося, що форвард збірної України забив перший гол у новому сезоні чемпіонату Іспанії.

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