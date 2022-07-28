"Зачохлилися": росіян та білорусів не допустили до Чемпіонату світу з настільного тенісу

Міжнародна федерація настільного тенісу повідомила, що команди Федерації настільного тенісу Росії та Білорусі не допущені до фіналу командного ЧС-2022.

Так, під час засідання в Мальме виконавчий комітет підтвердив, що російська та білоруська збірні не зможуть зіграти на світовій першості, яка відбудеться від 30 вересня до 9 жовтня в китайському місті Ченду.

Про це повідомляє Міжнародна федерація настільного тенісу.

Зокрема, таке рішення ITTF ухвалив відповідно до рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету (МОК), попри те, що в червні збірна Росії попередньо увійшла до учасників ЧС.

Раніше розповідалося про те, що виконавча рада Європейського союзу настільного тенісу (ETTU) відсторонила представників РФ і Білорусі від змагань під своєю егідою в сезоні-2022/23.

У ETTU пояснили, що дотримуються рекомендацій Міжнародного олімпійського комітету та Міжнародної федерації настільного тенісу (ITTF), які радять не допускати до змагань представників росії та білорусі через повномасштабне вторгнення рф до України.

На вердикт організації про відсторонення росіян і білорусів вплинула думка представників клубів, які брали участь у сезоні-2021/22 Ліги чемпіонів і Кубка Європи. Більшість команд не хотіли б їхати на змагання до Росії та Білорусі, а також були б готові відмовитися від участі в турнірах, якби до них були допущені клуби з країн-агресорок.

Читайте також:

"Ніколи Росія на Європу не нападала": російський ексхокеїст видав цинічну заяву про "русофобію" та "агресорів"

Естонія заборонила тенісистам із РФ та Білорусі виступати на турнірах у їхній країні

"У Європі людям жерти нема чого": в Держдумі РФ видали дикувату заяву з закликом перенести ОІ-2024 до країни-агресорки