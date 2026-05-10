"Задушив" суперника: українець Амосов здобув свою другу перемогу в UFC
Ярослав у другому раунді впорався з іспанцем Хоелем Альваресом.
Український боєць напівсередньої ваги Ярослав Амосов, який минулого року переможно дебютував у UFC, достроково здолав іспанця Хоеля Альвареса у своєму другому поєдинку в елітному промоушені змішаних єдиноборств (ММА).
Бій за участю 32-річного українця відбувся на турнірі UFC 328 в американському Ньюарку. Наш співвітчизник переміг свого суперника задушливим прийомом "трикутник" у другому раунді.
Це друга перемога Амосова в UFC. У грудні 2025 року він успішно дебютував у промоушені, вже в першому раунді задушливим прийомом здолавши американця Ніла Магні.
Тепер у послужному списку Ярослава 30 перемог у ММА та одна поразка.
На рахунку 33-річного Альвареса 23 перемоги і 4 поразки у змішаних єдиноборствах. Іспанець виступає в UFC від 2019 року і відтоді провів 11 поєдинків, у яких здобув 8 перемог (7 — дострокових) та зазнав 3 поразок.
Нагадаємо, раніше Амосов виступав в іншому престижному промоушені змішаних єдиноборств — Bellator. У червні 2021 року він став першим в історії України чемпіоном Bellator, здолавши бразильця Дугласа Ліму.
Після початку повномасштабного російського вторгнення Амосов вступив до лав тероборони та допомагав виганяти окупантів зі свого рідного міста Ірпінь.
У лютому 2023 року Амосов повернувся до ММА і захистив чемпіонський пояс, здобувши перемогу над американцем Логаном Сторлі на турнірі Bellator 291 у Дубліні.
У листопаді 2023 року українець зазнав єдиної поразки у професійній кар'єрі — технічним нокаутом програв ямайцю Джейсону Джексону і втратив титул чемпіона Bellator у напівсередній вазі.
Потім в Амосова закінчився контракт з Bellator і він у березні 2025 року здобув перемогу над американцем Кертісом Міллендером на турнірі Cage Fury Fighting Championships, який є трампліном для потрапляння до UFC.