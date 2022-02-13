Загасив біля канатів: український "Бізон" жорстко нокаутував суперника з Бразилії (відео)

Дмитро Безус залишається непереможним на професійному рингу.

Український боксер надважкої ваги Дмитро Безус здобув ефектну перемогу над бразильцем Марсело Насіменто у поєдинку, що відбувся на вечорі боксу в Ризі.

Уродженець Луганської області на прізвисько "Бізон" нокаутував свого суперника уже в другому раунді. 32-річний українець загнав на сім років старшого опонента в кут рингу та серією потужних ударів відправив його на канвас.

Для Безуса ця перемога стала восьмою (4 - нокаутом) у восьми поєдинках на професійному рингу.

Насіменто зазнав вже 22-ї поразки в кар'єрі. На рахунку бразильського боксера також 18 перемог (16 - нокаутом).

Зазначимо, що Безус був спаринг-партнером Олександра Усика перед переможним для українця чемпіонського поєдинку з Ентоні Джошуа.

Читайте також:

Загрожує до 10 років в'язниці: чемпіона світу з боксу арештували за підозрою в сімейному насильстві

"Зітре його на порошок": Берінчик пророкує "фаталіті" абсолютного чемпіона у бою з Ломаченком

"Повністю знищу": Ф'юрі запропонував відправити Усика у середню вагу, назвавши його "маленьким" боксером