Загибель аргентинського футболіста Еміліано Сали: суд офіційно назвав винного у авіакатастрофі з гравцем

Загибель аргентинського футболіста Еміліано Сали: суд офіційно назвав винного у авіакатастрофі з гравцем

З трагедії минуло майже три роки.

Суд офіційно назвав винного у загибелі аргентинського футболіста Еміліано Сали внаслідок авіакатастрофи, яка сталася на початку січня 2019 року.

Про це повідомляє Sky Sports.

Зазначається, що звинувачення отримав бізнесмен Девід Хендерсон, який організував політ Сали із Нанта до Кардіффа.

Суд встановив, що підприємець доручив здійснити переліт Девіду Ібботсону, який також загинув в авіакатастрофі. Уся річ в тому, що Ібботсон не мав відповідної ліцензії та кваліфікації. Суд присяжних приймав це рішення протягом семи годин, де "за" винність Хендерсона проголосували 10 із 12 присяжних.

Згідно зі звинуваченням, Хендерсону загрожує до семи років ув'язнення. Офіційний вирок буде винесений 12 листопада.

Літак із футболістом зник з радарів авіадиспетчерів на шляху із Франції . Він вилетів з Нанта до Кардіффа вранці 22 січня 2019 року, але пізніше транспортний засіб зник з екранів радарів в районі Ла-Маншу. Зазначається, що перед зникненням літак із Салою на борту запросив аварійну посадку;

. Він вилетів з Нанта до Кардіффа вранці 22 січня 2019 року, але пізніше транспортний засіб зник з екранів радарів в районі Ла-Маншу. Зазначається, що перед зникненням літак із Салою на борту запросив аварійну посадку; Літак знайшли через три тижні на дні Ла Маншу . А згодом – і тіло гравця. Щодо Ібботсона, то його тіло так і не вдалося відшукати;

Сала перебрався з "Нанта" до "Кардіффа" 20 січня. Аргентинець став рекордним трансфером в історії клубу. За нього заплатили близько 20 мільйонів євро.

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